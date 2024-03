As revelações deste domingo (17) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Você é forte e pode superar qualquer prova. Haverá conflitos familiares, mas você superará isso. Prepare-se para uma viagem de prazer. Seus números da sorte são 13 e 40. Sua cor da abundância é amarela. Confie na sua intuição e tome decisões com sabedoria. Mantenha a calma diante das dificuldades. Este fim de semana será cheio de energia renovada, oportunidades de crescimento e mudanças no amor.

Escorpião

Seus números da sorte são 02 e 26, e a cor da abundância deste fim de semana é o laranja. Mercúrio te impulsiona, o planeta do futuro te enche de otimismo no campo profissional e abre as portas para novos amores. É hora de você tomar decisões importantes para mudar sua vida. Se você quer formar um lar com seu parceiro, essa é a hora.

Sagitário

Este fim de semana é ideal para fugir de amigos ruins e amores tóxicos. Cerque-se de pessoas que lhe transmitem energia positiva. Pratique exercícios ao ar livre para evitar problemas na cintura e nas costas. Seus números da sorte são 18 e 99, e sua cor da abundância é o vermelho.

Capricórnio

Seus números da sorte são 21 e 30, a cor da abundância é o dourado. Cuide da sua saúde, pratique exercícios para evitar dores de cabeça e ansiedade. Prepare-se para uma viagem surpresa. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se em seus objetivos. Este fim de semana pode ser o início de uma transformação positiva em sua vida.

Aquário

Seus números mágicos são 15 e 66, e as cores com as quais a abundância chegará até você são o azul e o preto. Cuidado com as decepções amorosas, é hora de você aprender a ficar sozinho e curtir a própria companhia. Um familiar pode adoecer, dê-lhe apoio moral e emocional. Um presente inesperado entra em sua vida, será um adorável animal de estimação. Siga sua intuição e tome decisões com sabedoria.

Peixes

Este fim de semana pode ser o início de uma etapa repleta de sucesso e felicidade, aproveite. Seus números da sorte são 13 e 77, e sua cor de abundância é o azul escuro. Júpiter, o planeta da abundância, te enche de otimismo e traz surpresas agradáveis. É a sua hora de ter sucesso, não perca oportunidades no ambiente de trabalho.

Com informações do site Nueva Mujer