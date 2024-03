As revelações deste domingo (17) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Muita orte com os números 09 e 23. Sua cor é o vermelho e você recebe um amor do signo de Capricórnio, Leão ou Libra que será muito compatível. Neste fim de semana, resolva seus problemas de trabalho e prepare sua tese ou exame profissional. Não se esqueça que é importante não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.

Touro

Final de semana será para reorganizar toda a sua papelada e manter as contas bancárias em dia. Lembre-se que você precisa melhorar sua administração pessoal para evitar momentos ruins. Cuide das dores nos ossos e tente não deixar que a mudança do clima o afete tanto. Você é muito apaixonado e procura um amor para passar uma ótima noite. Seus números da sorte são 03 e 21, e sua cor da sorte é o verde.

Gêmeos

Você também é muito sociável e feliz, mas é propenso a vícios, por isso tome cuidado. No amor, você adora conquistar e cortejar seu parceiro, por isso quase sempre tem alguém ao seu lado. Você ganhará um dinheiro extra para as férias e já está preparando uma viagem para a Páscoa. Você receberá um convite para sair e festejar. Seus números da sorte são 11 e 03 e sua cor é azul.

Câncer

Procure não falar sobre seus planos para que eles não “saiam à tona”, preste atenção em quem você os compartilha. Tenha cuidado com o que você come e seja mais desconfiado em festas com pessoas que você não conhece. Apaixonado, seu parceiro permanecerá perto de você e você estará muito apaixonado, então aproveite seu relacionamento que está cada vez mais forte. Tente quitar seus cartões de crédito para não ter dívidas atrasadas e motivos para se estressar.

Leão

Você compra roupas para um evento importante nos próximos. Estão procurando você para convidá-lo para uma viagem na Páscoa. Você reforma sua casa para melhorar o ambiente e ficar mais aconchegante. Você ganha um prêmio com os números 19 e 27, e sua cor é azul brilhante. Tente ir ao seu médico para se manter saudável e saudável.

Virgem

Em relação aos valores, você se destaca por ser muito honesto, sincero e conservador. Para este dia, 17 de março, a recomendação que você acenda uma vela branca para proteção. Seus números da sorte são 20 e 77, e sua cor da sorte é laranja. Um amor do passado está procurando que você volte, se dê mais uma chance de ser feliz.

Com informações do site Nueva Mujer