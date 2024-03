Tatuagens de proteção: 4 designs minimalistas para afastar a inveja e má sorte, de acordo com o Feng Shui

A inveja e a má sorte são coisas que nos acompanham e nos rodeiam mais do que pensamos, por isso não há nada melhor do que se proteger de acordo com as normas do Feng Shui.

Este antigo sistema filosófico chinês explica que existem muitas formas de se proteger, seja com pulseiras, plantas e até mesmo com tatuagens.

Estas tatuagens, que também são elegantes e chiques, vão te proteger desses maus desejos e más energias que os outros possam ter em relação a você, garantindo que nada te afete e aqui te dizemos quais são.

4 tatuagens que você pode usar para se proteger contra a inveja de acordo com o Feng Shui

Tatuagem de trevo de quatro folhas

Uma das tatuagens mais poderosas de acordo com o Feng Shui para te proteger contra a inveja é o trevo de quatro folhas.

E é um símbolo de boa sorte e cada folha representa algo bom, saúde, sucesso, amor e dinheiro, então não só estará se protegendo, mas também atraindo boa sorte.

Tatuagem de olho turco

A tatuagem do olho turco é uma das mais elegantes e ideais para mantê-la protegida das más energias e dar-lhe paz.

Você pode adotar um design minimalista e muito sofisticado seja na mão, no braço ou até mesmo no pescoço e ficará muito bem, além de afastar tudo de ruim de você.

Tatuagem da mão de Fátima

A "mão de Fátima" oferece amor, lealdade e o melhor é que protege contra o mau-olhado, inveja e más energias que te rodeiam.

Então, ter uma tatuagem com este símbolo de acordo com o Feng Shui é a melhor coisa que você pode fazer, e você pode exibir um design pequeno e delicado em qualquer parte do corpo.

Tatuagem de tartaruga

De acordo com o Feng Shui, a tartaruga está relacionada com proteção e boa sorte, portanto, uma tatuagem deste belo animal manterá tudo de ruim afastado de você.

Você pode usar uma tatuagem de uma tartaruga pequena no pulso, no braço ou até atrás da orelha e sempre estará protegida.