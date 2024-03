Sedentarismo é o maior inimigo do coração, segundo especialistas

Em meio ao estilo de vida moderno, marcado pela comodidade e pelo avanço tecnológico, o sedentarismo surge como uma ameaça silenciosa à saúde cardiovascular.

Este vilão discreto, mas poderoso, é responsável por uma série de complicações que comprometem a qualidade e a expectativa de vida das pessoas ao redor do globo.

LEIA TAMBÉM: Como parar de roncar à noite: guia eficaz para um sono tranquilo

Recomendados

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um quinto da população adulta mundial, juntamente com 80% dos adolescentes, são classificados como inativos fisicamente.

A falta de exercício e movimento no cotidiano não apenas eleva o risco de doenças cardiovasculares mas também desencadeia problemas como obesidade e fraqueza muscular, criando um ciclo vicioso difícil de ser rompido.

O impacto profundo no sistema cardiovascular

O sedentarismo afeta o coração de múltiplas formas. Além de favorecer o acúmulo de gorduras nas artérias e aumentar a pressão arterial, a inatividade física diminui a capacidade do coração de bombear sangue de maneira eficiente.

Essa realidade se traduz em um risco elevado para doenças como trombose, angina, hipertensão, insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio.

Aproveitando o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, celebrado no último dia 10 de março, é fundamental refletirmos sobre nossas escolhas diárias e o impacto delas na nossa saúde. Adotar uma rotina mais ativa é um passo crucial para evitar as consequências negativas do sedentarismo.

Introduzir atividades físicas no dia a dia, mesmo que de forma leve a moderada, pode significar uma grande diferença na prevenção de problemas cardiovasculares e na promoção de um estilo de vida mais saudável.

LEIA TAMBÉM: Lavar as mãos pode salvar as pessoas de contraírem esta doença durante o calor

Estratégias para um coração mais saudável

Mudar hábitos pode ser desafiador, mas com orientação e determinação, é possível incorporar a atividade física na rotina e afastar os riscos associados ao sedentarismo.

Caminhadas regulares, exercícios de baixo impacto e até mesmo tarefas domésticas ativas podem ser ótimos pontos de partida para quem busca uma vida mais ativa.