Relacionamento: 5 chaves para uma relação SÓLIDA ao lado de quem você ama

Relacionamentos contam com suas fases de altos e baixos, mesmo quando se trata de uma dinâmica saudável. Atualmente, é possível se deparar com as camadas complexas que causam frieza nos compromissos amorosos, sendo levada apenas pelo comodismo.

Mas nem tudo está perdido. Se existe amor, carinho e respeito, é possível resgatar aquilo que um dia foi presente na relação. Movido a uma disposição conjunta de mudança, haverá a oportunidade de deixar o compromisso amoroso ainda mais consistente, saudável e duradouro.

Segundo o psicoterapeuta Robert Weiss, ao portal Psychology Today, assuntos sobre divórcios e separações têm tomado conta das conversas. De acordo com ele, as chances de um casal recém-casado seguir no relacionamento por 20 anos é de um em dois.

Recomendados

“Isso significa que metade de todos os casais que se casam não duram até que a morte proverbial nos separe. Muitas vezes, eles não chegam nem perto disso. Essa é uma estatística bastante assustadora para aqueles que acreditam no amor verdadeiro”, explica o especialista.

Leia mais:

5 chaves para uma relação SÓLIDA ao lado de quem você ama

De acordo com o profissional, apesar de tanto se falar sobre as razões pelas quais casais se separam, não é muito comum ouvir sobre os que permanecem juntos por um bom tempo.

“O que não costumamos ouvir é o outro lado - os casais que ficam juntos nos bons e maus momentos. Também não ouvimos falar sobre o que diferencia os casais que duram dos casais que não duram”, diz.

Abaixo você confere as cinco chaves para melhorar sua experiência com o parceiro.