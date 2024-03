Proprietário fica assustado ao ver lançarem caixa de transporte lacrada com fita adesiva em seu quintal (Reprodução/RSPCA)

Enquanto passava a tarde em sua casa em Essex, na Inglaterra, um proprietário assistiu uma cena estranha em seu quintal. O homem se deparou com uma caixa de transporte sendo lançada em sua propriedade. Ao abrir o objeto, teve uma grande surpresa. Relato extraído do portal The Dodo.

O proprietário ficou preocupado com a situação e resolveu intervir. Se tratava de uma transportadora para animais de estimação, que estava amarrada com fita adesiva na parte inferior da cerca. Mas a surpresa estava dentro dela.

Se tratava de um pequeno gatinho laranja tímido na caixa, à espera de algum tipo de suporte para resgatá-lo. Felizmente, o animal caiu sob o colo certo naquele momento.

“A transportadora foi amarrada com fita adesiva e embrulhada em um saco de lixo, e dentro da transportadora havia uma sacola para toda a vida com o gato escondido embaixo da sacola”, disse Michael Harrington, oficial de resgate de animais da RSPCA da região, em um comunicado à imprensa. “O gentil público o levou direto ao veterinário, onde fez um check-up completo. Felizmente, ele não tem nenhum ferimento.”

Recomeço em um novo lar

Apesar de ter recebido todo suporte em relação à sua saúde, o veterinário alertou sobre o nível elevado de estresse do gatinho, haja vista sua experiência preso dentro da transportadora. Sendo assim, foi recomendado tempo e espaço para o gatinho se recompor e superar a situação.

Embora não tenha sido encontrado microchip ou alguma outra coisa que identificasse o gato, a RSPCA ainda está buscando descobrir sua origem e quem poderia tê-lo deixado daquela forma.

Depois de todo o ocorrido, o gato foi encaminhado para Medivet Laindon, não demorando muito para encontrar um lar adotivo. Atualmente, o bichano segue se adaptando à sua nova família, recuperando a confiança e alegria que um dia lhe foram tiradas.