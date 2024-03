Os 5 melhores mechas para combinar com cortes de cabelo bob

As melhores mechas para combinar com cortes de cabelo bob 2024 Latest Hairstyles/Pinterest

E se há algo que combina maravilhosamente bem com os cortes de cabelo bob são as mechas, as quais potencializam seu efeito brilhante, estilizado e moderno que todas nós adoramos.

Podem ser misturados em qualquer idade e independentemente da temporada do ano, pois sempre trazem mais benefícios para todos os tipos de rosto.

As melhores mechas para combinar com cortes de cabelo bob

Chocolate com avelã

De acordo com a Harper’s Bazaar, é o tom em tendência que devemos usar obrigatoriamente na primavera-verão 2024. A chave do seu sucesso está no contraste entre tons frios e quentes. “Esta poderosa mistura de chocolate avelã com um pouco de caramel milk e ginger spice faz com que seu cabelo brilhe por si só”, garantem.

Recomendados

Bege degradê

Por outro lado, não podemos esquecer das melhores mechas para combinar com cortes de cabelo bob, a ombré, que consistem em adicionar luzes em tom bege, mas de uma maneira mais sutil na mudança de cor, pois elas são feitas de forma degradê. É um equilíbrio entre um “tom diferente mantendo a base do cabelo sem complicações”.

Luzes de chocolate

Por outro lado, para aquelas que procuram sutileza, discrição e elegância sobre uma base escura, os especialistas recomendam experimentar as mechas chocolate. Eles afirmam que “são discretas o suficiente para adicionar brilho ao cabelo, mas sem perder a profundidade”, favorecendo principalmente as morenas.

Dourado e loiro

A mesma fonte descreve a fusão entre dois loiros bem marcados para iluminar o seu rosto e fazer você parecer cara. Além disso, proporciona uma aparência jovem que tira a idade de todos.

Cinza

Por último, temos a versão mais ‘apagada’ em comparação com o modelo anterior, mas sem perder o lado sofisticado. O cinza é recomendado para aqueles que procuram disfarçar os cabelos grisalhos, pois não requer tanta manutenção.