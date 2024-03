O que é Emface? O novo tratamento para reduzir rugas que não requer agulhas, adeus botox!

Apesar de que o botox garante bons resultados contra as rugas, deixaremos de vê-lo como a única opção graças ao Emface.

Este é um novo tratamento facial que também nos faz esquecer das agulhas, o que o tornou popular e o posicionou como um dos favoritos atualmente.

Qual é o tratamento para rugas, Emface?

A Vogue define o Emface como uma “radiofrequência monopolar que nos estimulará a produção de novo colágeno e removerá rugas e linhas finas enquanto firma e HIFES, que nos ajuda a elevar o músculo da testa, alcançando uma abertura imediata das pálpebras, além de que os músculos das bochechas subirão, da metade do rosto até o pescoço”.

Desde 2022 está disponível no mercado, mas prevê-se que em 2024 finalmente consiga ganhar aceitação popular por todos os seus atributos. Estima-se que os seus resultados possam durar até 18 meses, o que o coloca em competição direta com outras alternativas injetáveis, pois estas duram entre 6 meses e um ano.

"No entanto, em algumas pessoas, é recomendada uma 5ª e 6ª sessão, seguida de uma manutenção a cada 4 a 6 meses com uma sessão individual", aponta a mesma fonte, garantindo que 90% das pessoas que experimentaram sentem um resultado muito mais natural com o Emface em comparação com outras opções como o botox."

“O tratamento atua nas camadas profundas da pele, aumentando o tônus muscular. Isso ajuda a recuperar o volume do rosto, sem a necessidade de injetar os famosos ‘fillers’, garante a mesma fonte, cujos atributos combinam muitos outros procedimentos em um só. Outra grande vantagem é que é indolor.”