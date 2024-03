Mulher se nega a cuidar de sobrinha em horário de trabalho e mãe da criança reprova atitude

Uma mulher usou o Reddit, desabafando sobre ter negado o pedido de sua irmã para olhar a sobrinha, de quatro anos de idade. Mesmo explicando a impossibilidade de cuidar da menina por conta de seu horário de trabalho, a irmã ficou chateada. Na rede social, internautas ficaram indignados com a mãe da criança.

“Minha irmã Anna acabou de começar um novo emprego e precisa de alguém para cuidar de sua filha Katie, às quartas e sextas-feiras. Ela me pediu para fazer isso, mas o problema é o seguinte: trabalho em casa como freelancer de designer gráfico. Às vezes, minha agenda é flexível o suficiente para ser babá, mas em outras semanas fico sobrecarregada e não consigo me distrair”, iniciou o texto, por meio do usuário u/AllisonRipplee.

“Me ofereci para ajudar quando pudesse, desde que ela me avisasse, mas Anna ficou muito chateada. Ela disse coisas sobre como a família deveria estar presente uma para a outra. Tentei explicar meu lado, mas ela não se mexeu. Agora ela está me ignorando e reclamando da situação para o resto da nossa família”, finalizou o texto.

Recomendados

Leia mais um relato:

Comentários na rede social

Ao finalizar o texto, a mulher revelou se sentir péssima por não poder ajudar a irmã. No entanto, precisa “ganhar” sua vida e não “largar tudo para ser babá”. No Reddit, internautas se indignaram com a atitude da mãe da criança.

“É simples assim. Se você trabalhasse fora de casa, ela ainda esperaria que você cuidasse do filho dela?”, observou um usuário da rede.

“Se ela acha que você pode ser babá enquanto trabalha, ela pode fazer o mesmo e levar o filho para trabalhar com ela!”, pontuou outro.

“As pessoas precisam finalmente aceitar que trabalhar em casa não é ficar sentado sem fazer nada, mas sim trabalhar em casa, onde você realmente precisa se concentrar e gastar seu tempo trabalhando, e não cuidar de alguém ou entreter alguém”, refletiu um redditor.