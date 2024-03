Feng Shui: a planta que todos devem ter em casa para atrair abundância

Um dos elementos essenciais para harmonizar os espaços de acordo com o Feng Shui são as plantas. Além de serem ideais para decoração, elas são fontes de energia que atraem vibrações positivas e repelem as negativas.

Uma das plantas que, para esta filosofia de origem taoísta, não pode faltar em uma casa por ter propriedades espirituais e atrair abundância é a pata de elefante, conhecida cientificamente como Beaucarnea recurvata ou Nolina recurvata.

É uma planta de interior incomum, graças ao seu tronco robusto que emerge de uma base pesada e um emaranhado de folhas onduladas que crescem em forma de roseta.

É nativa do México. Seu caule grosso e sua base abaulada se assemelham à pata de um elefante, daí o seu nome comum.

De acordo com o portal El Diario, a planta pata de elefante é ideal para estar em vasos devido ao seu crescimento lento e o melhor é que não atingem uma grande altura.

Armazena água em sua base e tronco para sobreviver a períodos de seca, podendo cuidar de si mesma, tornando-se uma excelente opção para iniciantes.

Benefícios da pata de elefante

No Feng Shui, acredita-se que a planta pata de elefante traz energia positiva, prosperidade e proteção para o lar, entre outros benefícios que aqui apresentamos:

Sorte e prosperidade

Acredita-se que a forma de sua base arredondada e seu crescimento lento, mas constante, simbolizam a acumulação de riqueza e prosperidade ao longo do tempo.

Proteção e estabilidade

A forma robusta e sólida da planta está associada à proteção e estabilidade. No Feng Shui, acredita-se que esta planta ajuda a criar um ambiente seguro e protegido em casa, tanto a nível físico quanto energético.

Purifica o ar

Assim como outras plantas de interior, ajuda a purificar o ar ao absorver toxinas e liberar oxigênio. Um ambiente mais limpo e saudável favorece um fluxo de energia positiva no lar.

Harmonia e equilíbrio

A presença da planta pata de elefante pode contribuir para criar um ambiente tranquilo e sereno, propício para a meditação e relaxamento.