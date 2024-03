As revelações deste sábado (16) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Momento com muito otimismo e energia positiva porque vai dar o tom no ambiente de trabalho. Sua liderança está no máximo e isso permite que você tome decisões e as aceite. O tarot fala de bons presságios no amor, da consolidação de um relacionamento que começou como um jogo e agora está em plena seriedade.

Touro

Propõem uma empresa e você vai consolidá-la com perspectivas de sucesso e boas finanças. Não custa nada economizar para uma mudança futura. O tarot indica que você tem conexões muito profundas com seu parceiro, onde poderá resolver divergências e chegar ao máximo ponto de encontro.

Gêmeos

Dose extra de serenidade, tolerância e paciência para começar com o pé direito novos projetos que lhe trarão muito bons benefícios. Tudo vai dar certo se você se dedicar e afastar de você as pessoas com maus presságios e cobranças negativas. O tarot recomenda para você reservar o tempo necessário para pensar cuidadosamente sobre os passos que deseja dar com seu parceiro.

Câncer

Você tem que se adaptar às mudanças que são geradas e trabalhar muito para que tudo esteja organizado e você tenha a tranquilidade de saber que seus projetos estão avançando. É do seu interesse tomar decisões que o ajudem a ter equilíbrio económico. Momentos íntimos de riso e diversão são importantes para a saúde.

Leão

Seja grato porque você aprende com experiências boas e ruins. Coisas melhores virão para você nos próximos dias. Se você quer encontrar o amor, é hora de entender que tudo começa com uma mudança de atitude e se você fizer isso, aquela pessoa que você tanto deseja virá até você.

Virgem

Se você resolver os conflitos rapidamente e focar nos seus objetivos, os frutos do que está por vir serão maravilhosos. Caso contrário, as coisas vão estagnar. Sacuda o mal, encha-se de uma energia maravilhosa e volte com o pé direito para ansiar pelo que a vida lhe reserva.

Com informações do site Nueva Mujer