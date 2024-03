5 mechas para cabelos curtos para fugir do básico

As mechas acrescentam dimensão e volume aos cabelos curtos (Instagram: @hirohair / @hairbynathi)

Os cortes de cabelo curtos não são apenas muito práticos, mas também adicionam muito estilo. Além disso, se quisermos elevá-los para um resultado mais favorecedor, basta adicionar algumas mechas na moda.

Ao longo deste 2024, vários destaques serão exibidos em cabelos curtos: desde os mais ousados em tons de vermelho, até os mais naturais em tons de caramelo, cinza sutil e loiros iluminadores.

No entanto, todos têm em comum o fato de deixar o cabelo parecendo elegante e moderno. Além disso, favorecem todas as idades devido ao seu efeito rejuvenescedor.

Quer conhecer os melhores reflexos para dar mais profundidade, movimento e vitalidade ao seu cabelo? Continue lendo para descobrir 5 das tendências em mechas para cabelos curtos que estão fazendo sucesso este ano.

Fios dourados

As mechas douradas nunca saem de moda por sua capacidade de dar um brilho sutil aos cabelos e ficar bem com qualquer estilo que escolhemos, mas este ano serão usadas em cabelos curtos castanhos.

Fios de cabelo de cacau

Os cabelos em tons de cacau serão muito usadas este ano, pois não só fazem parecer muito sofisticado, mas também proporcionam profundidade, movimento e realçam as características faciais.

Fios de mel

As amantes de loiros devem experimentar as mechas mel da moda este ano. Os reflexos honey não apenas ficam bem em qualquer cor de cabelo, mas também realçam o rosto devido ao equilíbrio que conseguem.

Mechas de vinho tinto

As mechas burgundy têm um efeito chamativo no cabelo, mas também ficam muito chiques. Elas ficam especialmente bonitas em cabelos curtos cacheados, pois criam uma maior dimensão junto aos cachos.

Madeixas loiro cinza

Se quiser um corte de cabelo curto mais moderno, opte por algumas mechas loiro acinzentado que não só tiram anos de cima, mas também criam um brilho bastante particular no cabelo com sua cor platinada.