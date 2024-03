Vestir-se sem calças? Esta é a nova tendência que as modelos famosas estão adotando

O mundo da moda, a cada ano nos surpreende com tendências que desafiam as convenções e estabelecem novos padrões de expressão pessoal. Para 2024, as passarelas de designers renomados como Miu Miu e Bottega Veneta deixaram claro qual será a tendência mais ousada e controversa: o traje ‘No Pants’.

Este movimento audacioso, que dispensa as calças, foi rapidamente adotado por celebridades, marcando o início de uma era em que a ousadia e a liberdade de estilo assumem o centro do palco.

Apesar de se apresentar em um contexto de baixas temperaturas, no qual o mais desejável seria se envolver em camadas de roupas e calçar confortavelmente botas UGG, muitas mulheres corajosas decidiram incorporar essa tendência em seus looks mais recentes. As celebridades, sempre pioneiras na adoção de modas arrojadas, demonstraram que a tendência ‘No Pants’ é mais do que viável e, na verdade, pode ser uma declaração de estilo poderosa e vanguardista.

Recomendados

Ver celebridades adaptando essa tendência ao seu estilo pessoal pode ser o catalisador para que muitas pessoas reconsiderem a necessidade de investir em novas calças. No entanto, é importante entender que a tendência ‘No Pants’ não é tão literal quanto parece.

A chave reside na criatividade e em como se integram elementos como meias, calcinhas de tricô, ou até mesmo o uso de brilhos para redefinir o que consideramos um visual completo.