Tonalidade bege dourado: a nova tendência de loiro dourado natural que rejuvenesce

Se adora fazer parte do grupo de mulheres com cabelos claros, então deve experimentar a tintura golden beige, um lindo loiro dourado natural que continua a ganhar destaque nas tendências de 2024.

Seja com um cabelo totalmente tingido nesse tom, ou com luzes que iluminem o rosto, ele vai dar aquele visual jovem e inocente que conquista a todos e faz a diferença.

Como é a cor de cabelo bege dourado?

A página especializada Glamour define a tintura golden beige como “um loiro profundo com reflexos dourados perfeito para dar as boas-vindas ao bom tempo e que já começamos a ver em celebridades e influenciadores”.

Elas nos contaminaram com esse espírito ousado, festivo e irreverente que nos motiva a dar um passo adiante em nossa mudança de visual e que é construído a partir de uma base bege que proporciona profundidade, volume e beleza.

“Além disso, os reflexos dourados do look proporcionam ao cabelo um extra de movimento e uma cremosidade brilhante”, acrescentam, sem excluir mulheres de determinadas faixas etárias.

“É perfeito para animar aquele cabelo loiro que perdeu força e vida, mas sem optar por uma cor excessivamente clara ou difícil de manter”, recomendam. Obviamente, será mais fácil fazer a transição se o seu cabelo já for claro, caso contrário, você terá que se aventurar no mundo dos descolorantes para notar as mudanças mais significativas.

“O complemento perfeito de um corte longo em camadas escalonadas, ideal para cabelos que precisam de mais volume e movimento, aconselham, caso também queira acompanhar sua tintura bege dourado com uma mudança de visual radical com as tesouras”.

“É perfeito para as castanhas que desejam clarear o cabelo ou para as loiras que querem um loiro muito mais natural e multitonal”, embora também não se sinta excluída se for morena.