Tinta de café e gengibre: o poderoso truque natural e caseiro para eliminar os cabelos grisalhos

Cada dia, para evitar danos no cabelo por produtos químicos, mais mulheres preferem usar diferentes alternativas de tinturas naturais para cobrir os cabelos brancos. E entre as várias alternativas disponíveis, uma das mais eficazes é esta dica natural com café e gengibre.

O poderoso tingimento para os cabelos grisalhos

Para preparar esta infusão, primeiro você precisará dos seguintes ingredientes: uma raiz de gengibre, uma colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de café em pó, uma colher de sopa de azeite de oliva e uma xícara de água.

Ao ter tudo isso, comece lavando e descascando a raiz de gengibre, e depois rale-a. Em seguida, deve-se ferver junto com o gengibre em pó e a água em fogo baixo por cerca de 15 minutos.

Recomendados

Posteriormente, a mistura deve ser mexida enquanto ferve, e depois retirada do fogo. Em seguida, deve-se deixar esfriar e coar para obter apenas o líquido.

Depois, deve-se adicionar o café em pó e o azeite de oliva, e então mexer tudo bem.

Com a ajuda de um pincel, pode-se aplicar a tintura desde a raiz até as pontas, especialmente em toda a área onde estão localizados os cabelos grisalhos.

Ao terminar com tudo isso, você deve cobrir o cabelo com uma touca de banho e deixar a infusão agir por cerca de 40 minutos. Por fim, lave o cabelo com água morna.

Deve-se mencionar que, para que este remédio natural e caseiro funcione com maior eficácia, deve ser usado uma vez por semana para manter a cor do seu cabelo e cobrir os fios brancos.