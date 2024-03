Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 7 e 6

Momento de sair de uma maré de azar ou situação triste para voltar a receber boas notícias e felicidade. Não se preocupe mais com o passado e não caia na melancolia, porque é hora de seguir em frente e florescer na vida.

Capricórnio – Cartas 36 e 2

Olha só os caminhos se abrindo para objetivos e projetos! Ainda assim, não deixe de fazer a sua parte, colocando estudo e esforço para conseguir o que quer. As coisas boas são suas se você perseguir.

Aquário – Cartas 14 e 20

Os sentimentos são intensos e as cartas marcam um grande amor. No entanto, nem tudo o que é abençoado e forte, resiste aos problemas. Tenha cuidado com os perigos e dificuldades do caminho, se prevenindo e ouvindo a intuição sempre.

Peixes – Cartas 19 e 35

Comportamentos ruins e teimosia podem terminar em separação e afastamentos. É melhor maneirar na teimosia e naquilo que pode machucar o outro, pois não é um bom momento para entrar em conflitos, tudo está muito delicado.