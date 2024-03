Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Cartas 6 e 18

Momento de boas notícias no seu presente, mas um pé no passado ou em algo que está distante pode também voltar a dar as caras. Em assuntos financeiros, heranças e bons resultados que marcam sua sorte.

Virgem – 7 e 36

Chegou a hora de parar de chorar o leite derramado e secar os olhos para enxergar com clareza os caminhos que se abrem. É momento de caminhar de novo e seguir em frente para um futuro melhor e isso depende da sua disposição e garra.

Libra – Cartas 1 e 11

A intuição e algo mais elevado estão protegendo você e enviando mensagens importantes. É hora de agir com fé, virtude e sabedoria para tomar as melhores decisões e caminhos. Não se faça mais de surdo!

Escorpião – 2 e 10

Momento de lidar com notícias rápidas e alguns imprevistos. Tenha consciência, maturidade e desenvoltura para dar a volta por cima sem ficar enrolado nos problemas. É hora de ser prático.