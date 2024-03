Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 6 e 18

Momento de boas notícias no seu presente, mas um pé no passado ou em algo que está distante pode também voltar a dar as caras. Em assuntos financeiros, heranças e bons resultados que marcam sua sorte.

Touro – Cartas 31 e 13

Momento de ter cuidado com traições e gente traiçoeira querendo entrar na sua casa e na sua vida. É melhor ficar de olho bem aberto e preferir ser mais reservado para não cair em armadilhas ou na mira de quem é desonesto.

Gêmeos – 15 e 4

Momento de muitas mudanças na vida e de se permitir ser mais ousado. Uma chama importante reascende na sua personalidade e realidade, não apague. É hora de novas jornadas e viagens.

Câncer – Cartas 5 e 29

Momento de ganhos e vitórias, especialmente na vida financeira ou no lar. Prepare-se par mudanças positivas, mas também mantenha os olhos bem abertos para aproveitar oportunidade e não ser passado para trás por ninguém.