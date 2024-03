Não são as calças cargo! As calças palazzo são as favoritas de 2024 e assim você pode usá-las aos 50

Parece que as calças cargo já saíram de moda e uma nova tendência está dominando em 2024, são as calças palazzo.

Este tipo de calças são confortáveis, elegantes e rejuvenescedoras, por isso são perfeitas para mulheres de 50 anos e podem ser usadas da forma mais elegante.

Os palazzo são calças compridas, justas na cintura, de corte alto e largas nas pernas e são das mais sofisticadas para usar nesta idade e nós dizemos como usá-las.

Recomendados

Calças palazzo e top floral

Uma forma de usar uma calça palazzo com classe e elegância aos 50 anos é combiná-la com um top florido.

Você pode usar este top de mangas curtas estilo princesa, com decote lateral, e complementar com saltos para dar um toque especial ao seu visual.

Calça palazzo e camisa

Também podes usar uma calça palazzo em tons neutros, seja preto ou branco, e combiná-la com uma camisa, seja de seda ou normal.

Para este visual, você pode complementar com botas ou saltos altos, de qualquer forma terá um look chique e rejuvenescedor.

Calça palazzo e corpete

Outra forma chique e moderna de usar uma calça palazzo é com um corpete, seja ele tomara que caia ou de alças.

Com isso, você poderá exibir uma cintura fina e realçar seu busto aos 50 anos, usando um traje espetacular, e complementando com stilettos.

Calça palazzo e top franzido

Outra roupa com a qual você vai brilhar em 2024 aos seus 50 é usar uma calça palazzo de ganga para um visual casual.

Estas calças podem ser combinadas com um top franzido com mangas de princesa, e complementadas com saltos altos, sapatilhas ou tênis e uma bolsa para brilhar como nunca.