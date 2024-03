Não desista deles: é assim que você pode usar corsets nesta primavera-verão de 2024 se tiver curvas

Há uma peça de roupa que tem crescido em popularidade nos últimos meses do ano e são os corsets, que também são apropriados para mulheres curvilíneas.

Embora muitas se afastem acreditando que não são para elas por causa dos estereótipos da sociedade e da moda, na realidade existem muitas maneiras de integrá-los às suas curvas e ficar fabulosa!

Jeans de cintura alta

É uma das maneiras mais clássicas e confortáveis de usar corsets nesta primavera de 2024 se você tem curvas. O jeans de cintura alta vai reduzir visualmente sua cintura e disfarçar a barriguinha, permitindo que a peça superior adicione muita sensualidade, atratividade e chame a atenção.

Recomendados

Você pode usá-lo de forma mais casual, com tênis ou sandálias, mas se quiser sair com um cara, adicione uma boa bolsa e sapatos de salto alto.

Monocromático

Se quiser parecer mais estilizada e alta visualmente, os looks monocromáticos são a melhor chave. Não precisa necessariamente ser da mesma cor exata, mas sim manter-se na mesma gama. Outra maneira de brincar com as proporções do seu outfit é usar uma calça larga ou oversized e um corset que marque sua cintura e quadris.

Blazer oversized

Na mesma linha do que mencionamos anteriormente, brinque com a largura das suas roupas. Para não parecer muito reveladora, mas sim elegante e sofisticada, adicione um blazer oversized que equilibre o visual e permita seduzir apenas com o decote, que se tornaria o elemento que atrai todos os olhares.

“Os tops corset são os protagonistas desta época do ano, que se ajustam perfeitamente a qualquer silhueta e ficam maravilhosos, são sempre uma boa opção para combinar com qualquer parte de baixo. Saias, shorts, jeans, calças de fato... ficam bem com tudo!”, lembram-nos a partir da Cosmopolitan.