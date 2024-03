Horóscopo chinês: confira as previsões deste final de semana para todos os signos

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Aforça de vontade e a segurança nas decisões serão notadas na postura firme do Rato. Com determinação você seguirá em frente e criará as condições ideais para atingir seus objetivos mais elevados. Relutante em deixar um trabalho pela metade, você terá energia para se esforçar sistematicamente em seu trabalho diário.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

As perspectivas financeiras são positivas, mas as circunstâncias exigirão que o Buffalo seja mais flexível e ouça pessoas de confiança que possam ajudá-lo a escolher corretamente. Você precisará se organizar, simplificar sua vida e focar no que é realmente importante. Você ganhará tempo, desempenho e produtividade.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

As boas energias que o Tigre receberá esta semana prometem melhorias em vários aspectos. A harmonia inspirará planos de sucesso. Você sentirá um aumento de vitalidade que beneficiará o trabalho e novos empreendimentos. O desejo de aprender e usar a mente para ir além da realidade permitirá que você rompa velhos hábitos de pensamento.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Mais firme e realista, você iniciará um caminho de estabilidade no campo profissional e nas atividades que desenvolve. Seus lucros podem aumentar. mas você deve ser cauteloso e não gastar mais do que o planejado. Cada Gato terá a possibilidade de dar origem a um novo empreendimento de longo prazo. Seus projetos podem levar tempo, mas uma vez definidos, eles avançarão continuamente.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

A capacidade de aumentar os recursos atingirá o seu pico. Esta semana o Dragão estará muito focado em suas atividades, por isso terá que fazer alguns ajustes em sua agenda para não esgotar suas energias. Você sentirá muita satisfação com a tarefa concluída, mas se o seu trabalho diário não lhe permitir espaço para distração e relaxamento, você terá que tomar as decisões necessárias para encontrar um equilíbrio saudável.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A ação perseverante, típica da natureza da Cobra, permitirá que você alcance seus objetivos. Não se deixe confundir por dúvidas ou influências de terceiros. É hora de ampliar seus interesses através de uma nova tarefa ou renovar suas atividades. Você receberá uma energia estimulante que será o motor para novos caminhos.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

O Cavalo terá um apoio energético especial que lhe permitirá superar os seus próprios limites, enfrentar todo o tipo de responsabilidades e fortalecer a sua autoestima. Você saberá lidar melhor com os números e obter saldos favoráveis. Um período de grande inspiração e lucidez que deverá aproveitar com boa disposição e confiança.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Um novo ponto de partida para a Cabra na forma de pensar, comunicar e trocar ideias. Você se tornará um líder de grupos ou equipes de trabalho e será fácil manifestar essa faceta. Oportunidade de ampliar o conhecimento e ter uma maior compreensão do seu ambiente. Momento favorável para se organizar e colocar ordem em casa, no trabalho e na rotina diária.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Grande energia para enfrentar os afazeres diários do Macaco; Mas você terá que evitar exigir muito de si mesmo e controlar a tendência de assumir o controle de tudo. Em alguns tópicos você terá que ser paciente. Uma atitude mais introspectiva estimulará a capacidade de focar nos objetivos. Você achará fácil se concentrar e precisará de tempo para cumprir suas obrigações.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Algumas mudanças inovadoras farão com que você se interesse entusiasticamente pelo seu trabalho. No entanto, você não deve se deixar deslumbrar por projetos de trabalho tentadores que parecem excelentes, mas que podem ser enganosos. Olhe abaixo da superfície antes de tomar qualquer decisão. O Galo é extremamente exigente.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

O olfato do Cachorro é acentuado, assim como seu poder interno. Você deve seguir suas intuições, pois receberá um guia interior infalível. Sua situação financeira permanecerá sob controle, mas será preciso ter atenção antes de investir dinheiro em qualquer negócio duvidoso e não correr riscos em assuntos especulativos.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Período positivo para Porco. Uma semana tranquila com tempo suficiente para analisar os próximos passos a tomar. Você se sentirá confortável em seu ambiente de trabalho e ansioso para crescer. Com boa disposição e cabeça focada na tarefa, você terá capacidade de organizar e dirigir projetos, o que será motivo de elogios e reconhecimento.

