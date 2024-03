Desafios de percepção contam com seus diversos níveis de dificuldade. Quando se trata de identificar um “erro” não específico, tudo fica ainda mais complicado no campo da ilusão de ótica. No entanto, caso consiga lidar com esse tipo de dinâmica, esteja certo da existência de um olhar aguçado e ágil vindo de sua parte.

A proposta é a seguinte: existem diversos círculos cruzados padronizados e apenas um deles conta com algo de “errado”. Observe bem a imagem abaixo:

Há algo de errado com um dos círculos e apenas espertos podem identificar dentro de 12 segundos (Metro World News)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Caso tenha chegado ao resultado sem consultar a imagem final, está de parabéns. Nem todo mundo é capaz de concluir um desafio tão complicado como o deste artigo. Sua habilidade de busca é de se admirar!

Resposta: o tom de vermelho em um dos círculos está mais forte!

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

