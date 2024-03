Feng Shui: o amuleto que você deve ter ao lado do seu par para que o amor nunca acabe O Feng Shui recomenda levar conosco o amuleto que nos inspire (Foto: Unsplash)

Está claro que o Feng Shui nos diz como aproveitar e harmonizar os espaços para que sua energia flua e tenha um efeito positivo sobre nós, mas também nos dá algumas recomendações para levar conosco objetos que simbolizam sorte, especialmente no amor.

Os amuletos são objetos aos quais são atribuídas energias que podem gerar uma boa atmosfera para a pessoa que os usa.

No caso do amor, ajudam a atrair o parceiro ideal e restaurar a harmonia ou evitar um desequilíbrio na relação.

Recomendados

Os especialistas desta filosofia milenar recomendam que levemos conosco aquele que nos inspire e seja mais adequado, ou seja, devemos obedecer à nossa intuição.

A fidelidade e o amor representados no pato mandarim

Para o amor, o Feng Shui considera o casal de patos mandarim como o amuleto do amor eterno. Eles são conhecidos como yuang-yuang e simbolizam o carinho, a fidelidade entre os amantes.

São aves muito carinhosas com seu parceiro, por isso são associadas à fidelidade e ao carinho entre duas pessoas. Este amuleto é ideal para a vida matrimonial.

Os patos mandarins representam o yin e o yang. Numa relação de união, é o encontro de almas gêmeas, é a fidelidade. Na natureza, esses animais se unem para toda a vida e são considerados leais e dedicados à sua parceira escolhida.

Onde colocá-los? No sudoeste da casa ou dentro do quarto, para que o amuleto desdobre seu poder e contribua para reavivar o amor no casal.

O Yin e o Yang com amor

Este sistema de origem taoísta considera que o Yin e o Yang são partes ou metades que se relacionam entre si.

É representada com as cores preto e branco e significa o bem e o mal. Assim como esses sinais são opostos, também se complementam, precisam um do outro, por isso são relacionados ao amor.

O portal Panorama destaca que o yin e o yang costumam ser associados a diferentes objetos e coisas. Uma das associações mais comuns é relacioná-los com o sol (yang) e a lua (yin).

Desta forma, o yang abrangerá tudo relacionado ao sol, à luz, ao céu, à atividade, ao tempo, ao leste e ao sul; e à esquerda. Por outro lado, o yin estará associado à lua, à sombra, à terra, ao descanso, ao espaço, ao oeste e ao norte, e à direita.