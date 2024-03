Especialistas afirmam que os agriões são um dos alimentos mais saudáveis do mundo

No mundo, existem muitos alimentos, mas entre todos eles há um muito especial que foi catalogado como o alimento mais saudável do mundo.

Trata-se dos agriões, que são um tipo de alga, considerada como um dos vegetais mais antigos da história. No entanto, muitos não conhecem suas propriedades, benefícios e nutrientes.

Os agriões são uma planta de folhas pequenas e flores brancas que crescem em cursos de água doce, riachos e nascentes. Este alimento possui altas quantidades de ferro, cálcio, iodo, ferro, manganês e ácido fólico, bem como vitaminas A, E e C (tem até mais do que o dobro da laranja); também é rico em ômega 3 e sua composição é quase 90% de água.

Recomendados

Em 2010, um estudo realizado pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, revelou os benefícios do agrião:

É uma fonte de antioxidantes

Tem efeito diurético

Inibe o crescimento do câncer de mama

Tem propriedades anti-inflamatórias

Favorece a saúde digestiva

Ajuda na perda de peso

Na verdade, de acordo com um estudo liderado por cientistas de várias partes do mundo, o agrião lidera o ranking dos alimentos mais benéficos para a saúde. Esta pesquisa, que avaliou um total de 47 alimentos para determinar seu conteúdo nutricional, classificou o agrião como o vegetal com a pontuação mais alta, seguido pelo repolho chinês, acelga e beterraba verde.

Os agriões são originários da Europa e da Ásia Central e são muito fáceis de cultivar, por isso ao longo do tempo é muito comum utilizá-los crus em saladas, pois ao evitarmos cozinhá-los, suas propriedades permanecem intactas.

Lembre-se que é muito importante lavar bem este vegetal, pois se não estiver bem desinfetado, você pode contrair uma doença.