Diga adeus aos cabelos grisalhos: o remédio caseiro e natural que os eliminará em 3 dias

Cada dia, mais pessoas estão optando por usar remédios caseiros ou naturais para disfarçar os cabelos grisalhos, pois conseguem bons resultados e, ao mesmo tempo, evitam o uso de produtos químicos que possam danificar o cabelo.

E apesar de que cada vez mais mulheres exibem com orgulho os cabelos grisalhos, também existem várias que preferem cobri-los, sendo este truque uma das melhores opções.

O remédio caseiro e natural para dizer adeus aos cabelos grisalhos em 3 dias

Para preparar esta infusão, você só precisa de 4 ingredientes, que podem ser encontrados na cozinha: um litro de água, um saquinho de alecrim, um saquinho de chá verde e um saquinho de sálvia.

Para começar, você deve colocar a água para ferver em uma panela. Quando ela atingir o ponto de ebulição, coloque os três saquinhos com as ervas e deixe-os lá por 5 minutos.

Após esse tempo, as saquinhos devem ser retirados, então o fogo é apagado e o líquido deve ser coado. Em seguida, é despejado em um frasco de vidro e deixado descansar por 24 horas, mantendo o recipiente fechado.

No dia seguinte, depois de todas as horas mencionadas terem passado, você deve adicionar a infusão em um aplicador e depois aplicá-la no cabelo, das raízes até as pontas.

De acordo com o portal Woman, após isso, você deve separar as mechas pouco a pouco para que o remédio alcance todos os pontos do seu cabelo.

Finalmente, deve usar uma touca de banho e deixar a infusão agir por cerca de uma hora, para depois enxaguar o cabelo como de costume.

Deve-se mencionar que este procedimento deve ser repetido por pelo menos três dias seguidos para obter bons resultados, sendo um remédio eficaz por pelo menos alguns meses e assim recuperar a cor original do seu cabelo.