Delineador preto ou marrom? Como saber qual é melhor para você e quando usá-los

Delineador preto ou marrom? Saiba quais são suas diferenças

Se estiver sempre em dúvida sobre usar delineador preto ou castanho, os especialistas opinam sobre as diferenças entre eles e quais usar, de acordo com a ocasião em que se encontra.

Sim, não devemos aplicá-los para todas as ocasiões e também, de acordo com o nosso tom de pele e até traços faciais, um pode ficar melhor do que o outro.

Quando usar delineador preto ou marrom?

De acordo com a Harper’s Bazaar, não há um melhor entre o delineador preto ou marrom, pois cada um se adapta a um momento diferente e ambos são básicos da maquiagem.

Por exemplo, o café é caracterizado por ser mais fresco, leve e versátil, pois não tende a endurecer os traços do rosto como o preto, que é mais associado a compromissos noturnos. No entanto, ele destaca mais o olhar e te faz parecer mais sedutora.

Preto é a cor de delineador mais clássica

"As mulheres com olhos castanhos e verdes podem realçar a cor do olhar com delineador marrom, mas se estiver procurando um efeito dramático, então é melhor recorrer ao delineador preto", aponta a mesma fonte.

E é que o delineador preto é mais universal e se adapta a qualquer tom de pele e olhos. O castanho, por outro lado, favorece mais os olhos claros ou ligeiramente claros.

Você pode usar os dois dependendo da hora do dia, deixando o preto para looks noturnos

Não se sinta inibida em usá-los, pois com ambos você pode alcançar os mesmos looks, apenas variando a intensidade: olho de gato, olho esfumado e delineado marcado nas pálpebras inferiores.

Outro detalhe interessante do delineador marrom é que ele combina muito bem com cores de sombras claras, tornando-se um destaque inegável na temporada primavera-verão, “oferecendo uma composição de tons mais amigáveis e relaxados, com uma maquiagem menos carregada”, além de destacar os cílios e alcançar de forma mais eficaz a maquiagem natural.