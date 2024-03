De Julia Roberts à Rainha Letizia: os 5 cortes de cabelo mais usados aos 50 anos em 2024

De tempos em tempos, os visuais são renovados e é por isso que já sabemos quais são os cortes de cabelo mais usados aos 50 anos em 2024.

Nossa melhor inspiração são as celebridades, que são as principais responsáveis por impulsionar as tendências e nos motivar a atualizar o penteado para parecer mais jovens e modernas.

Os cortes de cabelo mais usados aos 50 anos em 2024

Longo com camadas

Ao melhor estilo das divas como Julia Roberts e Jennifer Aniston, em 2024 damos lugar às capas em todo o seu esplendor para aumentar o volume e movimento do cabelo, algo que se vai perdendo com o tempo. Deixamos para trás o estigma de que cabelos longos são proibidos aos 50 e, pelo contrário, eles são parte das dicas dos especialistas para parecer jovem por mais tempo.

Recomendados

Um corte de cabelo curto

Mas se você está procurando algo que seja totalmente o oposto, o site El Mundo aponta que “um cabelo curto enquadra bem o rosto e cria esse efeito óptico de levantar as feições, como se fosse um lifting”. É por isso que nos encanta o long bob ou pelo menos o bob clássico, que proporciona uma aparência feminina e bem cuidada, como comprova Penélope Cruz.

Clavícula

Similar à opção anterior, mas um pouco mais longa, especificamente até a zona das clavículas, como o nome indica, copiamos da rainha Letizia. É fresco, versátil e fácil de arrumar no dia a dia, além de se adaptar tanto a cabelos lisos quanto ondulados.

Corte borboleta

Se tiver dúvidas sobre como é esse visual, basta olhar para JLo, que não tem medo de inovar com "uma franja longa e aberta, com camadas estilo borboleta que dão fluidez e movimento ao cabelo longo. São precisamente as camadas, que dão volume e corpo, ao eixo central do penteado", afirma a mesma fonte.

Mixie

Entre os cortes de cabelo mais usados aos 50 anos em 2024, também temos o “levando as camadas do seu corte médio tão marcadas que é quase, quase um mullet, um híbrido agora chamado de mixie”.