As revelações do tarot de hoje (15) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Seu signo de Leão é regido pelo Sol e, como seu elemento é o fogo, você é muito feliz e tem uma personalidade extrovertida. Você se destaca por ser um dos melhores amigos, sempre prestativo e o sexo é uma parte importante da sua vida. Você quase sempre é um empreendedor com seus próprios negócios, mas o negativo sobre você é que a raiva e a raiva descontroladas o tornam presa fácil da impulsividade.

Virgem

O planeta que o rege é Mercúrio e, portanto, você é um trabalhador incansável que sempre conquista honras pelos seus próprios méritos. Sendo um signo de terra, você é muito realista em tudo o que decide. Sua organização leva você a ser um excelente administrador de seus bens materiais. Você é sempre o melhor amigo e o pilar da sua casa e ajuda sinceramente os outros a resolver seus problemas pessoais.

Libra

Plutão é o seu governante, ele leva você a um renascimento. Sua energia é renovada e o crescimento de seu emprego dispara. Aproveite as oportunidades, lembre-se que a confiança é boa, mas no trabalho a competição é forte. Se você tem companheiro, o amor não acaba, apenas transforma. Aceite as mudanças e o que o futuro reserva para você.

Escorpião

Mercúrio te impulsiona, o planeta do futuro te enche de otimismo no campo profissional e abre as portas para novos amores. É hora de você tomar decisões importantes para mudar sua vida. Se você quer formar um lar com seu parceiro, essa é a hora. Caso contrário, procure pessoas mais compatíveis com o seu signo como Peixes ou Escorpião.

Com informações do site Nueva Mujer