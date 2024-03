As revelações do tarot de hoje (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O regente do seu signo é o planeta Marte, então você tem uma personalidade magnética e muito forte. Você tem grande capacidade de entusiasmar os outros, é dotado de uma grande energia contagiante que atinge quase todas as pessoas e é capaz de resolver qualquer problema que surja em seu caminho.

Touro

O regente do seu signo é o planeta Mercúrio, o que lhe confere uma personalidade muito forte e controladora. Ao mesmo tempo, sua mentalidade íntegra e trabalhadora sempre faz de você um grande empresário e líder político. O negativo do seu signo é que um processo judicial dura muito tempo. Ou seja, você não sabe pedir perdão e não reconhece seus erros.

Gêmeos

Seu planeta governante é Júpiter, o planeta da engenhosidade, isso faz de você um verdadeiro impulsionador do comércio e do bem-estar humano, você entende o porquê das coisas quando elas acontecem. Os do seu signo quase sempre se destacam como administradores ou advogados pela grande capacidade de desenvolver o intelecto.

Câncer

O planeta que rege você é Vênus, então seu signo é muito emocional e profundamente sensível; Além disso, sendo um signo de água no Zodíaco, você toma decisões principalmente através da sua intuição. Sua desconfiança em si mesmo o leva a se sabotar constantemente, por isso você precisa de um guia que o ajude a alcançar o sucesso que tanto almeja.

Com informações do site Nueva Mujer