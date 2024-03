As cores tendência que você usa e combina com tudo

Está chegando uma nova temporada e com ela surge outra dor de cabeça sobre como você deve combinar roupas nessa época. Apesar da infinidade de cores existentes e das milhares de combinações que você pode fazer, em 2024, apenas cinco opções se tornaram moda e que você definitivamente deve ter em mente.

Verde menta

O verde menta é um tom refrescante com o qual você pode demonstrar a delicadeza dos novos brotos da primavera-verão em seu novo visual. Sua suavidade e elegância o tornam uma escolha perfeita para roupas casuais e acessórios que adicionam um toque de frescor e vitalidade a qualquer um dos seus conjuntos. Esta cor pode ser facilmente combinada com tons neutros como branco ou bege para manter uma aparência discreta, mas seguindo as tendências.

Look verde menta Pinterest

Rosa pastel

Se não quiser mostrar ao mundo uma cor muito ousada, o rosa pastel é a opção que com certeza deve ter no seu guarda-roupa. Este tom suave e romântico adiciona um toque de doçura e feminilidade a qualquer visual, seja em peças de roupa, acessórios ou até mesmo na maquiagem. Combina perfeitamente com tons neutros como o cinza ou o branco para um estilo suave e delicado, ou pode ser usado como um acento vibrante junto com outras cores pastel para um visual mais chamativo.

Lavanda

A lavanda é um tom que presta homenagem às flores que florescem na primavera. Sua suavidade e delicadeza adicionam um toque de charme e elegância a qualquer conjunto, seja em roupas, acessórios ou até mesmo na decoração da casa. Você pode combinar esta cor com tons neutros para um visual suave e feminino, ou até mesmo usá-la em conjunto com outras tonalidades pastel para um estilo mais vibrante e primaveril.

Look Lavanda

Coral

O coral é um tom quente e alegre que mostra a energia do sol da primavera-verão. Sua tonalidade imponente adiciona uma dose de alegria a qualquer conjunto. Você pode combiná-lo com tons neutros para um visual elegante e sofisticado, ou usá-lo de forma mais simples com uma saia ou calça jeans para adicionar um toque de alegria ao mundo toda vez que sair de casa.

Leslie Grace, com modelo peplum em camadas na cor coral Getty Images

Pêssego

Existe uma cor em particular com a qual você pode irradiar ternura e suavidade, o tom pêssego. É uma cor suave e delicada, assemelhando-se à doçura da fruta madura na primavera. Esse tipo de tom é ideal para seus looks mais informais, nos quais deseja expressar sua atitude e a alegria da chegada do bom tempo.