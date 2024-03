A Red Bull lançou bonés de edição especial para o GP do Japão. Quanto custam?

A emoção da Fórmula 1 começa a ser sentida pelos fãs e, aproveitando a grande recepção que a nova temporada do esporte a motor está tendo, a equipe austríaca Red Bull decidiu lançar um boné de edição especial do Gran Prix do Japão. Os seguidores dos touros ficaram loucos com a nova revelação de mercadorias da equipe e correram para adquirir a deles.

Foi nas redes sociais da Red Bull que foram divulgadas as imagens da nova mercadoria, onde se pode ver os pilotos Max Verstappen e Checo Pérez modelando o boné branco que apresenta um estampado de flores de cerejeira na parte da coroa, que são icônicas na cultura japonesa.

Mencionar que na parte da frente aparece o número dos corredores dos touros, acompanhado por uma bordado em japonês que contrasta bastante com as tonalidades do produto. Em relação ao custo, devemos destacar que é bastante acessível, sendo de 47,95 euros.

Para finalizar, destacamos que atualmente as unidades de Checo Pérez estão esgotadas e apenas as de Max Verstappen e as peças que não contêm bordados referentes aos pilotos estão disponíveis, mas espera-se que mais bonés com o número 11 sejam adicionados à loja nas próximas horas.

A corrida que acontecerá em Suzuka está programada para o próximo dia 6 de abril, sendo a quarta no calendário e uma das mais aguardadas pelos fãs devido à sua dificuldade e aos resultados surpreendentes que têm ocorrido.