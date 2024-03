A alarmante previsão de Mhoni Vidente que se tornou realidade em março: qual foi?

Mhoni Vidente tornou-se uma das astrólogas mais reconhecidas internacionalmente no mundo do entretenimento. A vidente acertou em eventos importantes como o falecimento de Juan Gabriel em 2016, o terremoto no México em 2017, a morte de Kobe Bryant em 2020 e a chegada da variante do Covid 19 em 2021, entre outros.

Em diferentes ocasiões, a taróloga cubana falou sobre um dos eventos mais importantes que mudou sua vida. Durante sua juventude, a vidente foi atingida por um raio que a deixou inconsciente e, após isso, teve uma visão da Virgem de Fátima, que teria revelado a ela que sua missão seria dizer às pessoas o que o futuro lhes reservava.

Após essa situação, a mulher começou a realizar consultas privadas e, anos depois, ganhou muita popularidade e começou a fazer previsões com personalidades do entretenimento, esporte e política.

Durante um de seus programas mais recentes, a pitonisa falou sobre um evento inesperado que aconteceria no mês de março e suas palavras se cumpriram exatamente como previsto.

A pitonisa cubana previu a queda das redes sociais

"É um dia cabalístico junto com o mês. O mês trará uma consequência muito forte em questões de mudança climática, calor insuportável está por vir. Já agora, no mês de março, começa a dominar a carta do Sol, em termos de previsões e questões climáticas", revelou a vidente. Além disso, ela previu um evento que aconteceu em 5 de março.