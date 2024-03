5 perfumes de mulher para ir a um casamento: as fragrâncias corretas e mais sofisticadas

Passar pelo altar é um evento único na vida, por isso você deve conhecer os perfumes de mulher para ir a um casamento e não falhar na tentativa.

Seja você a noiva ou uma das convidadas, são compromissos sociais que se caracterizam por sua suprema elegância e sofisticação, portanto, o aroma que emana do seu visual deve estar à altura.

Pétalas de Gardênia Branca da Illuminum

Se Kate Middleton o usou para o seu casamento, é por uma grande razão. Embora se tenha dito que a princesa de Gales adora usar perfumes da Jo Malone no seu dia-a-dia, para o seu casamento, ela usou esta fragrância criada pelo nariz de Michael Boladi. Sua fragrância evoca um bouquet floral construído por lírios do vale, jasmim, ylang-ylang e, claro, gardênias.

Recomendados

Amor Chloé da Chloé

Além disso, não podes deixar de experimentar esta famosa alternativa da marca Chloé, que tem um aroma autêntico de fusão de talco, arroz e almíscar. Cheira a flor de laranjeira, pimenta rosa, íris e lilás.

Nascido em Roma por Valentino

Se te descreves como uma namorada romântica, sonhadora e autêntica, então deves optar por este tributo à feminilidade com suas notas de groselha e jasmim que se misturam com a intensidade da baunilha. Sem dúvida, uma combinação de ingredientes que te fará sentir poderosa.

Água de Givenchy

Por outro lado, temos esta deliciosa criação da Givenchy datada de 1980, inspirada no aroma das tangerinas. É feita com bergamota, limão, laranja e tangerina misturados com amêndoa amarga, flor de laranjeira, petitgrain e neroli.

Girl da Rochas

Entre os perfumes femininos para usar em um casamento em 2024, temos esta opção mais clássica e segura composta por notas de groselha negra e pimenta rosa, flor de laranjeira, jasmim e orquídea combinados com um fundo de baunilha, cedro e sândalo. Um perfume que sempre irá te lembrar de um dia especial.