Relacionamento: estes são os 5 caminhos para recuperar a INTIMIDADE com o parceiro

O tempo é um fator considerável dentro do relacionamento, pois é com ele que as experiências do casal serão construídas. Mesmo a relação amorosa sendo saudável, é importante se atentar a reparos para não cair na rotina.

Se a dupla sente falta de algo novo, chegou o momento para se reinventar. Até mesmo casais que se amam podem passar por um momento de frieza no compromisso amoroso. Contudo, essa situação jamais deve ser empurrada com a barriga. Assim como toda e qualquer necessidade dentro de uma relação, a chama precisa ser alimentada sempre quando ameaçar a se apagar.

“Você se lembra dos sentimentos que sentiu quando começou a namorar o teu cônjuge ou parceiro? Talvez tenha sentido excitação, atração e antecipação?” Reflete a psicoterapeuta Andrea Wachter, ao portal Psychology Today. “Uma vez que as responsabilidades da vida, as carreiras, os filhos e o passar do tempo são adicionados à mistura, essa fagulha inicial pode facilmente diminuir se não a mantiver animado. Felizmente, a centelha de intimidade e proximidade pode ser reacendida. É possível redescobrir a conexão especial que inicialmente uniu você e seu parceiro.”

Com base na mesma fonte, abaixo você confere possíveis caminhos para aquecer seu relacionamento e restabelecer a intimidade.

Estes são os 5 caminhos para recuperar a INTIMIDADE com o parceiro

Relembre e re-experiencie: Revolva os tempos prazerosos que você costumava compartilhar com seu parceiro. Escute atentamente: Caso seu parceiro inicie um assunto, assim que possível, pare o que você está fazendo, faça contato visual e lhe dê atenção. Se informe profundamente: Preste bastante atenção nos detalhes sobre seu parceiro, pergunte sobre seu dia e busque saber mais sobre ele. Se mantenha na linha do respeito: Observe honestamente em como você se comunica, especialmente quando está cansado, estressado ou com raiva. Provoque o fogo: Planeje-se com noites de romance, expresse sua apreciação e compartilhe fantasias com seu parceiro.