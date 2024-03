Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira mais:

Sagitário – Cartas 32 e 2

Recomendados

Momento de receber notícias, sejam sobre assuntos envolvendo o seu lar ou bens do passado que podem vir a ser seus agora. É momento de cultivar a própria paz e estruturar a sua rotina para se sentir melhor no cotidiano, deixando de perder tempo com o que já não vale a pena.

Capricórnio – Cartas 12 e 8

Você vence! Hora de cortar aquilo que não acrescenta em nada e se proteger das energias alheias que podem afetar sua vida de alguma forma. Continue sendo discreta e se prepare para colocar seus objetivos em prática. Surpresas podem chegar ou ideias importantes nascem agora.

Aquário – Cartas 14 e 34

A vida agora é marcada por um grande amor e relacionamentos que evoluem cada vez mais no rumo da felicidade. Fique de olho na reciprocidade e no agradecimento daquilo que as pessoas fazem de bom por você. É hora de comemorar e ser feliz sem culpa!

Peixes – Cartas 24 e 27

Tem alguém na sua vida trazendo empecilho e dificuldade. Se não sabe quem é, trate de descobrir, pois assim poderá começar a desatar os nós que foram feitos.