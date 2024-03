Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 6 e 11

Recomendados

Boas notícias chegam e caminhos podem ser abertos. Não tenha medo de conectar com a intuição e espiritualidade, pois podem ser as chaves para conseguir alcançar as respostas que procura.

Virgem – Cartas 36 e 4

Nem sempre os caminhos abertos podem ser vistos quando a mente está enfeitiçada por outra coisa. Tenha confiança e pé no chão para enxergar a realidade e agarrar as oportunidades que merece.

Libra – Cartas 30 e 15

Boa sorte e boas chances chegam em sua vida no momento. A realidade pode ficar mais movimentada, pois existe transformações e viagens no caminho. Apenas tenha cuidado com pessoas que podem tentar roubar aquilo que é seu.

Escorpião – Cartas 28 e 14

Momento de zelar pela lealdade e por quem é aliado de verdade. Não se deixe cair em traições ou iludir por pessoas que são traiçoeiras. É hora de cortar da sua vida quem não é de confiança.