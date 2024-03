Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 7 e 8

Cuidado com muito choro pero leite derramado ou contato com o passado, pois isso trará mais tristeza e conflitos que podem prejudicar seu presente. Nem toda surpresa é positiva e é importante controlar as emoções para entender isso.

Touro – Cartas 22 e 33

Momento de fazer suas parecerias e aliados com cautela para não cair em problemas. Algumas coisas ficam melhores quando são apenas profissionais e não pessoais. Atenção extra com teimosia e vícios.

Gêmeos – Cartas 15 e 34

Para que o amor flua em sua vida, antes pode haver uma mudança de vida ou viagem importante para acontecer. Confie no processo e se abra para coisas novas, pois a felicidade será encontrada.

Câncer – Cartas 35 e 21

Momento que pode determinar um afastamento na vida amorosa ou em uma relação. É melhor ter consciência com as informações que busca sobre o passado ou a procurar o que os outros escondem, pois é possível que ache.