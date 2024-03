Os 3 signos do zodíaco que ficam conectados com o passado

O terceiro fim de semana de março de 2024 está chegando e alguns signos podem ver o passado retornar. Confira quais são:

Câncer

Uma nova fase é marcada por energias diferentes da que está acostumado a sentir e o passado pode retornar como uma tentação. É momento de expandir os horizontes e percepções, para assim poder focar em novas aprendizagens e não se deixar perder em devaneios ou assuntos que já não valem a pena.

Leão

Cuidado com a conexão com o passado que pode surgir primeiro na mente. Os pensamentos podem influenciar comportamentos e atrapalhar relações já estabelecidas, pois as conexões agora são muito intimas. Não se perda e tente compreender algumas emoções e sentimentos de maneira mais racional.

Virgem

O clima está muito romântico, seja para novas relações como também para os romances antigos que estão inacabados. É hora de finalizar conflitos e buscar conexões mais saudável, que se alimentam de sentimentos profundos e não apenas de desejo ou desentendimentos. É uma etapa de prova para o amadurecimento.