Março termina sua primeira quinzena com más notícias para 6 signos do horóscopo chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Você vai perder seu tempo querendo ganhar um pouco mais de dinheiro. Embora possa parecer supérfluo, mais tarde você realmente perceberá que naqueles minutos você poderia fazer outras coisas que garantiriam a geração de renda. Você aprenderá a lição, portanto, antes de deixar de lado qualquer atividade para fazer outra muito lucrativa, primeiro você confirmará.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Não fale dos outros pelas costas, nem dê a sua opinião sobre determinado problema porque é muito provável que você se mete em encrencas tremendas e de graça! Você perderá credibilidade e ganhará a reputação de pessoa intrometida da qual será difícil se livrar. Melhor deixar a situação passar e se você realmente quiser fazer um comentário, tente fazê-lo com alguém de sua confiança.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Você enfrentará um desafio após o outro para não chegar cedo ou na hora certa para aquele compromisso importante que tanto esperou, o que faria com que você perdesse a oportunidade que lhe foi dada. Não há espaço para atrasos. Portanto, não hesite em sair com bastante antecedência e antecipar todos os cenários possíveis para saber como lidar com eles.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Você tem um sério problema de dependência com seu celular e ao não largá-lo perderá ou quebrará um aparelho muito mais valioso, o que comprometerá suas finanças por vários meses. O que você não comprou para desfrutar, terá que comprar para dar a outra pessoa. Isso deve servir como alimento para reflexão. Uso moderado do dispositivo. Será libertador.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você estrelará uma cena horrível de ciúme, seja porque não saberá se controlar, porque seu parceiro vai além de suas ações ou porque você está envolvido em uma discussão com outro casal, após um mal-entendido, o que o fará extremamente constrangido, pois será ao ar livre, na frente de pessoas que são importantes para você e sua família. Sua imagem será afetada.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Faça backup das informações que você possui em seus aparelhos eletrônicos, principalmente no celular, para não perdê-las após um assalto em transporte ou local público. Você deve ser cauteloso, porque possui dados suscetíveis, que se caírem em mãos erradas você poderá ter problemas ou ficar sem dinheiro. Você também corre o risco de ser vítima de extorsão.

Com informações do site Nueva Mujer