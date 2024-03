Está à procura de algo novo? ‘Nape Bob’: o corte de cabelo que embeleza e promete a mudança mais elegante

Seja você alguém em busca de uma mudança radical de visual ou uma eterna amante dos cabelos curtos, este novo tipo de ‘bob’ certamente chamará sua atenção, pois é tão bonito que celebridades como Selena Gomez e Victoria Beckham o incorporaram em seu visual, ostentando-o com orgulho e consolidando seu título como ícones da moda.

Há dois anos, o ‘nape bob’ se tornou o corte de cabelo mais solicitado por ser favorecedor, ousado e elegante, mas não demorou muito para recuperar força e se posicionar novamente entre as tendências mais proeminentes da primavera-verão de 2024.

Com o objetivo de oferecer novas alternativas ao clássico bob, que se tornou um dos favoritos das mulheres, a ponto de se posicionar entre os favoritos de Carolina Herrera, sendo aprovado pela famosa designer venezuelana que se tornou muito popular por oferecer algumas das dicas de moda mais controversas.

"A uma certa idade, acho que a maioria das mulheres fica bem com o cabelo mais curto", assegurando que ao longo dos anos, a melhor ideia em termos de aparência é apostar em algo mais curto; isso com o objetivo de manter a elegância.

O que é o ‘Nape Bob’?

O bob se tornou um clássico liso, no entanto, o 'nape bob' chegou para roubar a coroa, pois é um corte que pode ficar bem tanto em cabelos lisos quanto cacheados, é extremamente favorecedor e consegue alongar o pescoço, fazendo você parecer muito mais elegante, alta e bonita.

Eduardo Sánchez explicou à ELLE como se consegue o 'nape bob': "cortado exatamente na altura do nascimento do cabelo para que, ao inclinar a cabeça, se consiga esse efeito tão bonito de deixar a nuca descoberta. Para isso, na parte posterior da nuca, trabalha-se um triângulo interior que consegue esse efeito de fazer o cabelo levantar um pouco na parte de trás".

Quem é favorecido com o ‘Nape Bob’?

Este corte tornou-se um dos mais favorecedores porque, independentemente de qualquer coisa, consegue se adaptar a todas as mulheres que o usam. Para identificá-lo, você precisa saber que o 'nape bob' consegue alongar o pescoço, já que o cabelo termina na mesma altura, mas cria um ângulo que vai da parte de trás para a parte inferior, criando uma espécie de diagonal. Isso até ajuda a afinar o rosto em casos de rosto redondo.

No caso do cabelo encaracolado, o ideal é cortá-lo em camadas, enquanto no cabelo liso você pode adicionar outros efeitos como franja, pontas desfiadas ou leves ondulações. Além disso, uma das vantagens do corte bob na nuca é que ajuda a gerar volume e movimento, sendo ideal para mulheres com cabelos finos.

Geralmente, é recomendado para rostos ovais e alongados, pois ajuda a compensar visualmente o volume. No entanto, nunca devemos descartar a opinião de um especialista no salão que possa nos orientar para o visual que melhor realce nossa beleza.