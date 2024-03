Esqueça o balayage! O ‘foilayage’ fica bem em todos e será o mais pedido pelo seu efeito “beijo de sol”

O balayage tornou-se uma das tendências mais solicitadas nos salões de beleza, sem dúvida o favorito de muitas mulheres que, ano após ano, retornam a esta técnica como a rainha de todas as temporadas, adaptando-se a todos os climas.

A técnica tornou-se um clássico e cada vez mais mulheres já sucumbiram a esta famosa tintura loira. Mas, como tudo na vida, existem novas propostas decididas a dar uma reviravolta no convencional para que de alguma forma se mantenha atual e continue sendo a tendência de cada ano.

Se o que você está procurando é mudar o seu visual, a técnica que dá um toque ao balayage francês dos anos 70, poderia ser uma das melhores opções, desde que o seu objetivo seja uma mudança visível e não algo sutil, no entanto, vale ressaltar que o ‘foilayage’ traz consigo um efeito natural, mas quase tão dramático quanto a sua contraparte.

O que é o ‘foilayage’?

Os especialistas preveem o sucesso da técnica ‘foilayage’, que certamente vem com força para derrubar o famoso balayage, ou pelo menos tentará, pois estou quase certa de que esta nova alternativa à técnica clássica fará com que mais de uma mulher sucumba aos seus encantos.

Se você está cansada da mesmice ou quer variar o estilo sem perder a essência do balayage, o 'foilayage' é a opção ideal para você. Trata-se de uma técnica de coloração que está se popularizando por seu efeito 'beijo de sol' e a luminosidade que proporciona ao cabelo de uma maneira que parece 'natural'.

O objetivo principal desta técnica é iluminar o cabelo sem tocar na raiz. Dá movimento e dimensão ao cabelo e é feito com folhas de ‘prata’ em vez do tradicional balayage feito com pincel, para clarear os tons de forma mais rápida e brincar com eles ao mesmo tempo.

É ideal para cabelos castanhos, embora também ajude a criar uma base para outros tons, a partir do "foilayage".

Qual a diferença entre o 'foilayage' e o 'balayage'?

A colorista Francesca Dixon explicou a principal diferença entre o foilayage e o balayage para a Glamour, comentando: “Os resultados são muito diferentes, já que o balayage dá ao cabelo um acabamento misturado e, em geral, mais suave e sutil, enquanto as mechas (porque são adicionadas desde a raiz) muitas vezes podem parecer listradas”.

Como a linha de separação da raiz é um pouco mais suave, este tipo de mechas requer menos manutenção do que se optasse por outra técnica, além de ajudar a manter a sua cor natural de base, para que a diferença não seja muito notável quando começar a crescer, resultando em um acabamento tão bonito quanto quando você fez.

Embora seja uma técnica que não requer grandes cuidados, é importante destacar que, como todos os tingimentos, requer certos cuidados, como usar shampoos especiais e máscaras que mantenham o brilho deste tingimento.