Cuidado! As dietas da moda para perder peso podem causar problemas para a sua saúde

Março é o mês Mundial da Obesidade, por isso, especialistas do Hospital Houston Methodist nos explicam os prós e os contras das dietas da moda como Keto, Whole30, Ayuno Intermitente e outras.

Vemos inúmeros artigos em redes sociais sobre as últimas tendências em alimentação e estratégias para perder peso, e com toda essa informação contraditória, pode ser difícil saber o que devemos experimentar para fazer isso de forma saudável.

A dieta Keto

Os alimentos restritos são: legumes, pão, arroz, massa, doces, batatas, milho, várias frutas e leite (laticínios com gordura como queijos, manteiga e iogurte grego são permitidos).

Recomendados

Pode reduzir a hemoglobina A1c e a glicose no sangue, a restrição de muitos grupos de alimentos pode levar à perda de peso, pode aumentar o colesterol HDL (bom) e reduzir os triglicerídeos.

Tem como contras o fato de restringir muitos alimentos, o que torna difícil de manter, não pode “trapacear”, pois isso te tiraria da “cetose nutricional”, que é um estado bioquímico do metabolismo produzido pela dieta Keto e que permite a perda de peso.

Fazer trapaças pode causar mudanças bioquímicas prejudiciais no açúcar do seu sangue e danificar seus vasos sanguíneos, pode aumentar o seu colesterol LDL 2 (colesterol ruim), bem como causar deficiências de certos nutrientes.

A dieta paleo

Os alimentos restritos são: cereais, leguminosas, queijo, leite, amendoim, alimentos de soja (incluindo tofu), alimentos processados, adoçantes artificiais, açúcares refinados e alguns óleos.

Centrando-se em muitos alimentos nutritivos e não processados, como frutas, legumes e proteínas, restringir a alimentação pode levar à perda de peso e fornecer boas quantidades de nutrientes como vitamina C e potássio.

No entanto, restringe alimentos ricos em nutrientes e fibras como legumes e cereais integrais, proíbe alimentos tradicionais importantes como arroz e lentilhas, as pesquisas não são conclusivas sobre se ajuda pessoas com diabetes tipo 2 e pode ser difícil obter cálcio para a saúde óssea; também pode ser uma dieta cara já que se baseia muito no consumo de carnes.

A dieta Whole30

Os alimentos restritos são: cereais, leguminosas (exceto ervilhas), queijo, leite, amendoim, alimentos de soja (incluindo tofu), adoçantes artificiais, açúcar adicionado, alguns óleos, álcool, mel, xarope de bordo e doces.

Centra-se em alimentos integrais ricos em nutrientes, como vegetais, frutas e proteínas, permitindo que volte a adicionar alimentos à dieta após um período de 30 dias; se seguir o protocolo da dieta durante 30 dias, pode levar à perda de peso devido à restrição de muitos alimentos.

Apesar disso, é muito restritiva, o que pode dificultar sair para comer ou socializar, pode ser difícil obter cálcio adequado para a saúde óssea, restringe muitos alimentos tradicionais, requer muito tempo devido à leitura dos rótulos dos alimentos, o planejamento e a preparação das refeições, bem como limitar os lanches.

Jejum Intermitente

A restrição de alimentos é: praticar dias de jejum ou reduzir as horas para comer, mais do que a restrição de alimentos específicos.

Não restringe alimentos, pode melhorar o controle da glicose e a resistência à insulina; pode levar à perda de peso.

Existem muitos tipos diferentes de jejum intermitente, e alguns não têm respaldo da pesquisa científica, podendo causar fome intensa e efeitos colaterais como fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração, além de te motivar a comer em excesso durante o tempo permitido para comer. Não promove o consumo de alimentos nutritivos como vegetais, frutas e proteínas.

Desintoxicação com sucos

Os alimentos restritos são normalmente todos os alimentos, exceto os sucos e talvez alguns alimentos que contenham proteínas. Os sucos de frutas e vegetais podem conter antioxidantes e vitaminas, como potássio, vitamina C e vitamina K.

A perda de peso resultante provavelmente se deverá à perda de peso de água, à falta de alimentos no trato gastrointestinal e à perda de músculo, é provável que ocorra um déficit de muitos nutrientes, como proteínas, gorduras, vitaminas do complexo B e cálcio.

Os sucos eliminam grande parte da fibra da fruta ou vegetal e podem causar fome e fadiga.

Qual dieta é melhor?

Os especialistas do Hospital Houston Methodist afirmam que a principal desvantagem de quase todas essas dietas é que são muito restritivas e difíceis de manter.

Embora seja possível alcançá-las por um tempo, quase todos nós nos encontraremos em situações em que precisaremos pedir comida para viagem, ir a um restaurante, comer no escritório e ter nossas intenções boicotadas.

É importante que qualquer pessoa que esteja pensando em seguir uma dieta saiba que perder alguns quilos, abandonar a dieta, recuperar o peso e recomeçar uma dieta alguns meses depois pode levar a um padrão de comportamento pouco saudável conhecido como efeito sanfona ou ciclo de peso.

Isso é prejudicial para o nosso organismo, pois leva à perda de massa muscular e, potencialmente, à perda de massa óssea. Outra desvantagem importante é que muitas dessas dietas restringem grupos inteiros de alimentos, o que dificulta a obtenção de certos nutrientes essenciais.

Por exemplo, pode ser difícil obter cálcio suficiente ao seguir a dieta whole30 ou paleo, pois os alimentos lácteos e a maioria das bebidas de amêndoas são restritos.

Por fim, experimentar uma nova dieta a cada ano que resulta em recuperar o peso que perdemos também pode afetar nossa saúde mental. Muitas vezes, podemos comer em excesso quando finalmente nos permitimos desfrutar novamente desses alimentos restritos da dieta, ou sentir culpa depois de fazê-lo e então experimentar baixa autoestima.

Se decidir experimentar uma dessas dietas, primeiro informe o seu médico e considere encontrar-se com um nutricionista registrado que possa ajudá-lo a definir a dieta adequada para você e garantir que você obtenha toda a nutrição que precisa. Algumas condições médicas e medicamentos tornam essas dietas inseguras e nenhuma delas é apropriada para pessoas com histórico de transtornos alimentares, nem para mulheres grávidas.