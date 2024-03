As revelações do tarot de hoje (14) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal. Você vai liderar novos projetos e isso lhe trará benefícios financeiros muito bons, então se organize. O tarot revela que você alcançará acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e para seguir em frente com humildade.

Recomendados

Capricórnio

Concentre-se no que você deseja esta semana porque há oportunidades que não pode perder e que também deve tomar decisões importantes para o seu futuro financeiro. O tarot indica que você está tão conectado com seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une.

Aquário

Esta semana você tem que abrir caminho para que tudo o que você planeja avance com firmeza. O tarot revela que você deve se dar a oportunidade do amor, porque o passado que tanto te assombrava desapareceu para sempre da sua vida. É hora de renovação para você e você deve aproveitar isso.

Peixes

Você precisa reavaliar sua generosidade total porque tem algumas decepções emocionais em seu currículo. A sua preocupação pelos outros é genuína, por isso a sua generosidade consiste em não se sentir incluído e não ser marginalizado. Te dá satisfação dar o seu melhor, você tem consciência de que não está sozinho no mundo. Claro, você terá que abrir bem os olhos.

Com informações do site El Espectador