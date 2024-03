As revelações do tarot de hoje (14) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você se lembra de velhos arrependimentos. Deveria abandonar as lembranças ruins sem se aprofundar nos rastros que elas deixaram em você e que apontam para a necessidade de mudança? De acordo com o oito de copas do Tarot, repasse suas memórias para fazer uma revisão consciente da vida e evitar repetir os mesmos erros. Não faça isso por masoquismo.

Touro

Você não endossa a combatividade. Não elogia os loucos, não considera o excesso um sinal de caráter. E isso não o torna morno porque não concorda com todos, nem o intimidam com ameaças e gritos. No entanto, na semana passada deveria ter expressado suas opiniões com mais força.

Gêmeos

O silêncio dos insatisfeitos valida tolices graves: é história eterna. Você questiona os calados, mas eles não entendem seus motivos ou agem como desorientados, mais estes últimos do que os primeiros. Em seu trabalho, as denúncias são feitas de forma lenta, quase secreta. São afirmações que poderiam ser feitas em voz alta, para que todos vissem. O comportamento dos silenciosos é covarde.

Câncer

Todos os dias a morte entra nas telas de televisão, de milhares de pessoas inocentes, resultado da degradação da humanidade e da violência desenfreada. Não podemos continuar a pensar que a civilização se constrói com armas. São cada vez mais letais, acabariam com o mundo num clique. E no final, todos perderíamos esta oportunidade na terra.

Com informações do site El Espectador