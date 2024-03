Você pega resfriado no calor? Saiba por que você fica doente com a gripe solar

O calor se intensifica e as altas temperaturas não dão trégua, o que traz consigo uma afetação para a saúde, conhecida como a gripe solar.

Embora a gripe comum seja mais conhecida, esta outra condição não deve ser desprezada, pois pode causar efeitos significativos nas vias respiratórias durante a primavera e o verão.

Mas afinal, o que causa o resfriado de verão? De acordo com um artigo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde, este resfriado de época quente é causado por uma variedade de enterovírus, que afetam vários tecidos do corpo, incluindo o nariz, a garganta, os olhos e o sistema digestivo.

Entre as causas que podem contribuir para o seu aparecimento estão as mudanças bruscas de temperatura, a exposição prolongada ao ar condicionado, o contato com superfícies infectadas e um sistema imunológico vulnerável.

Quais são os sintomas?

A gripe solar é uma doença que se propaga através do contato com secreções respiratórias (muco) ou superfícies contaminadas. Por isso, é importante prestar atenção a estes sintomas:

Febre repentina

Dor de garganta

Dor muscular

Congestão nasal

Conjuntivite

Problemas gastrointestinais

Como prevenir?

Para prevenir as infecções por enterovírus, é essencial evitar o contato com pessoas doentes, assim como lavar as mãos frequentemente. Além disso, é importante manter-se bem hidratado nas horas mais quentes - entre as 10:00 e 16:00 horas - e tomar medicamentos para aliviar os sintomas e reduzir a febre.

A gripe solar costuma ser um incômodo para o corpo, mas entender suas causas e seguir as recomendações médicas ajudará a minimizar seu impacto.