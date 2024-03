Os próximos dias serão marcados por mudanças em todo o zodíaco chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

A possibilidade de haver uma transferência relacionada ao seu trabalho, o que lhe causará alguma ansiedade porque terá que levar em consideração muitos aspectos da sua vida antes de sair, pois algumas pessoas dependem de você. Talvez eles não entendam isso no seu trabalho e pressionem você.

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Uma boa fase relacionada à amizade está chegando. Haverá um reencontro que alegrará sua alma. As pessoas que te amam vão concordar em te dar essa grata surpresa, porque sabem que você merece, por tanto sofrimento e sacrifícios que fez.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Esta semana a dinâmica do seu local de trabalho mudará a seu favor, já que você não terá que fazer alguns sacrifícios, então seus dias serão mais tranquilos apesar da carga de trabalho que você tem. No entanto, você saberá que não terá a mesma sorte depois de 22 de março.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Você descobrirá uma mentira e evitará cair em uma armadilha, pois essa pessoa terá toda a má intenção de enganá-lo para ficar com parte do seu dinheiro ou do seu trabalho. O universo lhe dará os sinais para que você fique atento e saia com segurança.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Sua saúde melhorará significativamente, você não ficará mais preocupado com o que tanto o afeta. Mas você mudará isso para os outros, embora tudo isso seja temporário e necessário para que você tenha o bem-estar supremo, que é o objetivo final. Não se assuste, pois tudo voltará ao normal.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Você vai se lembrar de todas as lições que aprendeu no amor e a partir disso, sem pensar muito nisso, você vai se deparar com o amor da sua vida, aquele garoto que virá te mostrar o mundo dele, que vai te fazer sentir um bem sem fim emoções e você começará a se questionar para melhor.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Desculpas são sempre necessárias. Então você terá que “dobrar-se”, aceitar que errou e deve remediar. Essa pessoa está disposta a ouvir você. Tudo isso servirá como uma grande lição para você pensar bem antes de falar.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você vai se divertir muito com as ideias de um homem muito próximo, que vai apagar por alguns dias os momentos amargos que você passou ultimamente. Aproveite esses minutos e valorize-os, para que possa utilizá-los como recursos quando estiver em uma situação semelhante.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Haverá uma ruptura familiar, mas será para o bem de todos. Será temporário, mas irá fortalecê-los ainda mais. É possível que você ou seu parceiro tenham que sair de casa em busca de um futuro melhor e, quando conseguirem, se reencontrarão. Haverá dor, mas também resiliência.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Olhe atentamente para as pessoas ao seu redor, pois seu poder de observação lhe dará uma imagem mais clara para descobrir com quem você realmente está lidando e o que pode esperar dessas pessoas. Dessa forma, nada o pegará de surpresa.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Você finalmente conseguirá quitar aquela dívida que adquiriu no ano passado e que não te deixa dormir. Isso será graças ao planejamento econômico que você teve. A partir de agora você poderá fazer outros planos e dedicar parte da sua renda para realizá-los.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Você entrará em briga consigo mesmo, porque uma parte de você se recusa a aceitar as mudanças, mas a outra quer experimentar, saber o que está além dos limites que você traçou para si mesmo. Você terá que encontrar um meio-termo ou simplesmente se aventurar.

Com informações do site Nueva Mujer