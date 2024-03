O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 4 de Copas

Recomendados

Momento de rever algumas questões sentimentais, pois existe a chance de estar fugindo de algo. Os compromissos amorosos agora ficam mais distante e provavelmente pelo medo a traição ou intrigas. Comece a compreender o que são travas impostas, o que é intuição e o que é temor interno.

Touro – Carta 11 de Copas

Consequências após cometer um erro ou dificuldade em conseguir uma evolução sentimental para muitos é uma hora de olhar as relações com pessimismo e frustração, permanecendo unido apenas por dependências. Cuidado com os pensamentos que alimenta e volte a buscar algo bom. Para mulheres grávidas, é momento de se cuidar bastante e ficar atenta a qualquer sintoma estranho.

Gêmeos – Carta 10 de espadas

A justiça pode agir para você ou para os outros, o que pede certa cautela. Quem é controlador agora ficará evidente e as intenções de rivalidade também. É momento de ficar atento aos passos e a quem não tira o olho de você. Signos que estão em destaque Gêmeos, Libra ou Aquário.

Câncer – Carta 2 de ouros

Momento de superar obstáculos e impedimentos olhando para dentro de você e potencializando as qualidades. Lembre-se que a capacidade intelectual será um dos pontos mais importantes para avançar e conseguir o seu lugar de merecimento.