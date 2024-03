Esqueça o tradicional! As mechas ‘newchuck’ estão causando furor

Uma das tendências mais famosas dos anos 90 estaria de volta para tirar a coroa do famoso ‘balayage’, mas é importante ressaltar que se trata de um dos estilos que promete dar um toque renovado ao seu cabelo, sendo ideal se você está buscando uma mudança radical.

Dizem por aí que a moda de alguma forma sempre retorna, e as mechas que estou prestes a apresentar tenho certeza de que você conhece bem, pois diferentes personagens de comédias na televisão e até mesmo celebridades se atreveram a usar as mechas 'newchuck', popularizando-as na década de 90.

Se você está cansada de ouvir sobre balayage, babylights e seus derivados, aqui apresentamos uma opção que poderia ser uma alternativa sedutora para sua próxima visita ao salão de beleza, pois não se trata apenas de uma mudança radical, mas também de iluminar seu cabelo subtraindo alguns tons.

O que são as mechas 'Newchuck'?

Embora a tendência das mechas continue se inclinando para o balayage, os especialistas preveem o sucesso das ‘newchuck’. Um estilo resgatado dos anos 90 que se caracteriza por dividir o cabelo em dois, e aqui explicamos o que queremos dizer.

As mechas 'newchuck' que foram tão famosas nos anos 90, caracterizam-se por pegar mechas grossas de cabelo e descolori-las, o que causa um efeito visual como se o cabelo estivesse dividido em dois tons.

A cor vai da raiz até à ponta em linha reta e o melhor de tudo é que entre as suas vantagens, ela favorece a qualquer tipo de rosto, pois se adaptam ao contorno de qualquer um deles. Também não importa o tom da sua pele, pois o colorista experiente ajudará a encontrar o ideal para você.

Qual a diferença entre as mechas 'Newchuck' e o 'Balayage'?

A diferença entre as mechas ‘newchuck’ e ‘balayage’ é clara à primeira vista, no entanto, para que consiga distinguir entre ambas, é necessário entender quais são as principais características de cada uma.

No caso da famosa técnica balayage, o clareamento não se limita aos fios, mas envolve os cabelos, criando um efeito uniforme, clareando parte deles, por isso não requer muita manutenção e pode deixar crescer um pouco até torna-se uma nova visita ao salão.

As mechas ‘newchuk’, por outro lado, são tão marcadas que a sua manutenção pode realmente te levar ao salão de forma recorrente, pois parte da raiz para gerar esse efeito, no entanto, fará com que o seu visual pareça renovado e é para aquelas mulheres que desejam uma mudança radical, já que a mudança é abrupta e está disposta a adicionar muito brilho ao seu penteado a partir das mechas que parecem fitas caindo do seu cabelo.

É importante ressaltar que a técnica 'newchuck' é preferencialmente usada em cabelos estilo bob, que por sinal também é uma das tendências favoritas das celebridades, ou em cabelos que não tenham tantas camadas.