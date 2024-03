Dicas para evitar que os problemas pessoais interfiram em sua vida profissional

Estresse financeiro Quase 30% dos adultos têm uma nota negativa no seu Crédito por ser avalista de um conhecido, revelam as pesquisas (Dreamstime)

O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é um desafio que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. A interação entre esses dois aspectos, conhecida como conflito trabalho-vida pessoal, levanta questões sobre como as situações pessoais podem impactar nossa carreira profissional.

Alguma vez você já se viu em uma situação pessoal que afetou seu desempenho no trabalho, como um rompimento, doença na família, falecimento ou divórcio? Embora as experiências variem, todos nós já enfrentamos situações semelhantes em algum momento.

Este conflito se manifesta como uma interferência entre nossas responsabilidades laborais e pessoais, gerando tensões devido às pressões incompatíveis entre ambos os papéis. Fatores como longas horas de trabalho, expectativas familiares, relacionamentos pessoais e pressões laborais podem contribuir para esse conflito.

Um estudo recente da Universia Business Review intitulado ‘O conflito entre trabalho e vida pessoal dos funcionários influencia a empresa?’ revela como os problemas de falta de tempo e cansaço na vida privada, como resultado direto do trabalho, afetam variáveis importantes no ambiente empresarial. As organizações devem reconhecer que esses conflitos não afetam apenas o indivíduo, mas também a empresa, podendo resultar em desejos de renunciar, baixo desempenho no trabalho ou diminuição do comprometimento. Portanto, é fundamental que as empresas priorizem o bem-estar de seus funcionários.

O conflito entre trabalho e vida pessoal surge quando as responsabilidades laborais dificultam o cumprimento das responsabilidades familiares. A ‘teoria do papel’ de Kahn explica que as pessoas desempenham múltiplos papéis com expectativas específicas, e o conflito surge quando não conseguem atender a todas essas expectativas simultaneamente.

Alguns especialistas identificaram três fontes principais de conflito entre trabalho e família: conflito de tempo, de exaustão e comportamental. Essas situações complicadas podem desequilibrar nossa vida pessoal e profissional.

Também os psicólogos sugerem desenvolver habilidades pessoais para lidar com essas situações. Ter ferramentas para enfrentar as dificuldades nos permite proteger diferentes áreas de nossa vida e manter a estabilidade mental e emocional, separando adequadamente os problemas pessoais dos profissionais.

Alguns conselhos que você pode seguir são:

Tirar pequenas pausas durante o dia de trabalho.

Identificar o principal causador de estresse.

Realizar exercício de forma regular.

Estabelecer limites, saber quando é hora de trabalhar e quando é hora de passar com a família.

Desenvolver hábitos saudáveis, manter uma alimentação saudável, beber água com frequência e dormir a quantidade de horas necessária reduz o estresse.