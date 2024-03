Se quiser dar variedade aos seus looks, você precisa aprender a combinar mocassins para mulheres, um calçado que estará em alta nesta primavera-verão de 2024.

E é uma maneira muito elegante e versátil de usar sapatos baixos até mesmo em compromissos formais, sem desafinar ou parecer muito casual, especialmente se você aprender essas dicas.

Como se combinam os mocassins para mulheres?

Com um terno de alfaiataria

Os mocassins são sapatos clássicos e planos que pode usar em qualquer ocasião, ele te empoderará para os seus compromissos de escritório, é atemporal, independentemente da época do ano.

Recomendados

Com shorts

A primavera-verão é a época de tirar do armário as peças mais frescas e leves para resistir às altas temperaturas, por isso os shorts são peças-chave indiscutíveis. Para elevar a sofisticação, tente escolher shorts que não sejam muito curtos e que também sejam de cintura alta para marcar mais a sua cintura.

No estilo oversize

Se ainda estiver se perguntando como combinar mocassins para mulheres, deve prestar atenção em como as influenciadoras os usam, apostando em camisas oversized que as fazem parecer modernas e leves ao mesmo tempo. É uma peça básica que eleva o nível de um visual casual e até se atrevem a combiná-los com meias altas.

Com saias e vestidos

Este sapato não precisa ser usado apenas com calças, use-os de forma mais feminina com suas saias e vestidos. Além de te fazer sentir mais confortável, é uma combinação que se adapta a vários tipos de eventos em um mesmo dia. Você pode facilmente ir do trabalho para um encontro com essa combinação, sem ter que lidar com a dor nos pés que os saltos altos nos causam.